Пристрасть, що спалахнула між парами, часто призводить до необдуманих рішень

Познайоммось з парами, які вирішили пов'язати себе узами шлюбу занадто швидко.

Почнемо з акторів Анджеліни Джолі і Біллі Боба Торонтона. Молода актриса була молодша за свого нареченого на 20 років, пише Домашний Очаг. Обидва познайомилися на зйомках фільму «Керуючи польотами». Через всього два місяці пара зіграла весілля у Мексиці. Обидва прийшли в джинсах і сомбреро, обмінялися клятвами і відправилися в ресторан.

Через два роки Джолі і Торонтон розлучилися.

Відома актриса і модель Памела Андерсон просто втратила голову від музиканта Томмі Лі. Пара познайомилася в клубі через півтора місяця пара полетіла відпочивати в Мексику, і одружилася.

Зірка виходила заміж у білому бікіні і фаті, а музикант - у плавках.

Андерсон не зуміла довго прожити в шлюбі, адже вона скаржилася на те, що чоловік її б'є.

Через три роки після весілля, народивши двох синів, Памела пішла від чоловіка.

Одна з сестер відомої Кім Кардашьян, Хлої, також поспішила з весіллям. У 2009 році модель вийшла заміж за баскетболіста Ламара Одома, з яким була знайома лише місяць.

Церемонію навіть транслювали по телевізору, а через чотири роки Хлої подала на розлучення. Однак передумала і забрала заяву, але у 2016 році пара розлучилася остаточно.

Поп-принцеса Брітні Спірс вискочила заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна через три місяці після знайомства.

Люди говорили, що Федерлайн користується її популярністю і тільки. Через три роки подружжя розлучилося, від шлюбу залишилися двоє дітей.

Голлівудська красуня Джулія Робертс вийшла заміж за кантрі-співака Лайла Ловетта через три тижні після знайомства. Однак зберегти шлюб не вдалося, адже актриса через роботу рідко бачилася з чоловіком. Розлучення настало через два роки.

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