Страсть, вспыхнувшая между парами, часто приводит к необдуманным решениям

Давайте познакомимся с парами, которые решили связать себя узами брака слишком быстро.

Начнем, с актеров Анджелины Джоли и Билли Боба Торонтона. Молодая актриса была младше своего жениха на 20 лет, пишет Домашний Очаг. Оба познакомились на съемках фильма «Управляя полетами». Спустя всего два месяца пара сыграла свадьбу в Мексике. Оба пришли в джинсах и сомбреро, обменялись клятвами и отправились в ресторан.

Через два года Джоли и Торонтон развелись.

Известная актриса и модель Памела Андерсон просто потеряла голову от музыканта Томми Ли. Пара познакомилась в клубе спустя полтора месяца пара улетела отдыхать в Мексику, и поженилась.

Звезда выходила замуж в белом бикини и фате, а музыкант - в плавках.

Андерсон не сумела долго прожить в браке, ведь она жаловалась на то, что муж ее бьет.

Спустя три года после свадьбы, родив двух сыновей, Памела ушла от супруга.

Одна из сестер известной Ким Кардашьян, Хлои, также поспешила со свадьбой. В 2009 году модель вышла замуж за баскетболиста Ламара Одома, с которым была знакома всего лишь месяц.

Церемонию даже транслировали по телевизору, а спустя четыре года Хлои подала на развод. Однако передумала и забрала заявления, но в 2016 году пара рассталась окончательно.

Поп-принцесса Бритни Спирс выскочила замуж за танцора Кевина Федерлайна спустя всего три месяца после знакомства.

Люди говорили, что Федерлайн пользуется ее популярностью и только. Спустя три года супруги развелись, от брака остались двое детей.

Голливудская красотка Джулия Робертс вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта спустя три недели после знакомства. Однако сохранить брак не удалось, ведь актриса из-за работы редко виделась с мужем. Развод наступил через два года.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

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