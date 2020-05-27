Відома американська співачка Крістіна Агілера поділилася відвертими фотографіями в напівоголеному вигляді

Колись популярна співачка останнім часом рідко привертає до себе увагу. По всій видимості, зірка вирішила нагадати про себе, і поділилася в Інстаграмі кадрами своєї нової відвертої фотосесії

На знімках Агілера позує на своєму балконі на тлі пальм і блакитного неба. Зірка вирішила не обтяжувати себе вибором одягу, і просто накинула пухнастий халат прямо на голе тіло. На фотографіях співачка притримує його руками, дозволяючи одягу спадати з плечей і демонструючи свої пишні груди.

Агілера зачесала своє блондинисте волосся назад і доповнила образ макіяжем з акцентом на губи. Для цього зірка вибрала яскраву помаду кольору фуксія. В цілому її образ робить зірку схожою на ляльку Барбі.

Шанувальники зірки оцінили стильні знімки красуні, засипавши її лайками і компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що Агілера здивувала фанатів, скинувши ні один десяток зайвих кілограмів.

Популярна американська поп-виконавиця Крістіна Агілера не перестає дивувати фанатів змінами у своїй зовнішності. Якщо в минулому році артистка помітно набрала вагу і мало була схожа на себе колишню, то в цьому році Христині вдалося практично неможливе - вона різко схудла, скинувши близько 25 кілограмів.

Нагадаємо, Крістіна Агілера схудла на 25 кг і вразила новою зовнішністю, співачку не врізнати: "Справжня богиня".

Як повідомляла Politeka, розповнілі Агілера, Ріанна, Спірс і інші зірки вразили зовнішнім виглядом: показові фото.

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