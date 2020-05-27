Вот это да!

Известная американская певица Кристина Агилера поделилась откровенными фотографиями в полуобнаженном виде

Некогда популярная певица в последнее время редко привлекает к себе внимание. По всей видимости, звезда решила напомнить о себе, и поделилась в Инстаграме кадрами из своей новой откровенной фотосессии

На снимках Агилера позирует на своем балконе на фоне пальм и голубого неба. Звезда решила не утруждать себя выбором одежды, и просто накинула пушистый халат прямо на голое тело. На фотографиях певица придерживает его руками, позволяя наряду спадать с плеч и демонстрируя свою пышную грудь.

Агилера зачесала свои блондинистые волосы назад и дополнила образ макияжем с акцентом на губы. Для этого звезда выбрала яркую помаду цвета фуксия. В целом ее образ делает звезду похожей на куклу Барби.

Поклонники звезды оценили стильные снимки красотки, засыпав ее лайками и комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Агилера удивила фанатов, сбросив ни один десяток лишних килограммов.

Популярная американская поп-исполнительница Кристина Агилера не перестает удивлять фанатов изменениями в своей внешности. Если в прошлом году артистка заметно набрала вес и мало была похожа на себя прежнюю, то в этом году Кристине удалось практически невозможное - она резко похудела, сбросив около 25 килограммов.

Напомним, Кристина Агилера похудела на 25 кг и поразила новой внешностью, певицу не узнать: "Настоящая богиня".

Как сообщала Politeka, располневшие Агилера, Рианна, Спирс и другие звезды поразили внешним видом: показательные фото.

Также Politeka писала, что Агилера не удержала пышную грудь в бездонном декольте: "Бесстыжая, хватит дразнить!".