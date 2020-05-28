Останнім часом зірки вміють удивлять яскравими кадрами, на яких постають в самих несподіваних образах і демонструють неймовірні фігури

Артисти вміють змінюватися заради публіки, але також і заради себе самих. Молоді співачки, актриси і моделі знають свої секрети схуднення. Представляємо вам топ-фото зірок, схудлих на більш ніж 20 кілограм!

Фавориткою шанувальників серед схудлих є останнім часом, звичайно ж, красуня Адель, якій вдалося після розлучення з чоловіком скинути цілих 45 кілограм! Дівчина не розкриває секрет такої стрімкої втрати ваги. В інтерв'ю вона зізналася, що головну роль в схудненні відіграло харчування — максимальне скорочення цукру в раціоні і сирт-фуд дієта.

А ось Ольга Цибульська вирішила схуднути раптово, знайшла дієтолога і створила собі цілий план, тепер вона не їсть після 19.00, відмовилася від пізніх вечерь на гастролях і не стоїть біля холодильника.

«насправді, коли злітають перші 5 кг ти вже не хочеш їсти так, як раніше. Я не хочу назад. Це той випадок, коли ностальгія не чіпляє», - розповіла раніше Ольга в інтерв'ю.

А ось Настя Каменських, яка скинула більше 20 кілограм запевняє, що сидіти на дієті - дорого і не кожен може собі це дозволити, якщо обмежувати себе вибірково.

«Але я вважаю, що такі продукти, як гречка, вівсянка кожному по кишені», - повідомила Каменських. Вона зазначає, що у раціоні щодня мають бути два прийому вуглеводів. А от на обід – відварна курка або гриль. Це м'ясо - недороге і добре засвоюється організмом.

«найголовніший секрет - п'ятиразове харчування. Це найкраще, що може бути», - запевняє зірка.

Молода дочка Йосипа Пригожина від першого шлюбу Даная все життя стикалася з критикою з приводу свого зайвої ваги. Після того, як дівчина вирішила змінити своє життя, вона вирішила грунтовно зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Через 8 місяців наполегливої праці вона скинула більше 21 кілограма.

А ось Хлої Кардашян раніше вважалася самою пишною з усіх красунь-сестричок. Дівчина роками намагалася схуднути, але при цьому не зверталася до фахівців і вирішила, що впоратися сама. Після першого успіху вона почала займатися з тренером, вставала щодня о 5 ранку і відразу починала тренування на голодний шлунок. У підсумку до 2020 року Хлої схудла на 20 кілограмів.

Нев'януча Лоліта Мілявська нещодавно також здивувала змінами. У новому посту в Instagram зірка показала себе в стильній блакитній піжамі, що складається з широкої футболки і коротких шортів. Стрункі ніжки знаменитості не змогло приховати ніщо. Фанати відразу ж поцікавилися секретами її схуднення.

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