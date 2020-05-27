Відома українська співачка Alyona Alyona показала незвичайне фото в Instagram, перетворившись на ляльку Барбі

Так, в цей раз молода і позитивна реп-виконавиця Alyona Alyona вирішила в черговий раз вразити фанів незвичайним позитивним чином і похвалилася досить креативним знімком, який представила в Instagram.

На новому кадрі дівчина приміряла на себе образ милої ляльки Барбі. Шанувальники оцінили чуття гумору артистки, адже вона любить приймати себе такою, яка вона є і закликає інших не боятися зайвих кілограмів на своєму тілі.

Співачка зазначила, що вона є нестандартною лялькою Барбі з-за своїх пишних форм:

«Нестандартні стандарти», - коротко підписала нове фото дівчина.

Ось що відповіли користувачі:

«Wow», «Взаімно❤️👼🏻», «Взаємно 😻💞», «Ти така крихітка», «Ти дуже крута, мені подобається», «💕💕💕💕 мені дуже подобається вид лялечки», «Оце барбі🤩😅», «Ось так вогнище❤️❤️🔥», «Вітання землячці!🙂 Ваша творчість - космос🔥🔥🔥».

Раніше ми повідомляли, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona під час відпочинку вирішила скинути все і похвалитися значними формами.

«Ти — сильна, ти — розумна, ти — креативна, ти — незалежна! В тобі чудово все! Все, що ти робиш, зроблено з любов'ю! Ти — хороша мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках співачка позує без білизни, прикривши значні форми кокосами. На іншому знімку дівчина сміється, задерши голову, але не забувши про кокоси.

Повідомлялося, що відома українська співачка Alyona Alyona показала себе у чорному закритому купальнику.

На кадрі Alyona Alyona стрибає бомбочкою прямо в басейн в чорному купальнику. На фото можна легко побачити об'ємні форми співачки. Репер додала на знімок також картоплю-фрі в склянці від відомої світової мережі. На тлі можна побачити різні рослини і будівля, швидше за все готель. Відомо, що Alyona Alyona зараз відпочиває в теплих краях.

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