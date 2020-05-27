Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а недавню заяву продюсера «Голосу країни» підлили масла у вогонь

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту. А після того, як відео з закулісся і зі зйомок потрапили в мережу, де зірки обіймалися і мило говорили один з одним, Тіни Кароль і Дану Балану вже немає чого приховувати, вважають прихильники, повідомляє 24 канал.

Продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також чоловік зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

Зазначимо, кілька днів тому в мережі був представлений ролик, записаний у спальні Тіни Кароль. Справа в тому, що артисти записали нову пісню в дуеті, який чекали багато місяців фанати.Спеціально до цієї події Дано опублікував нове фото, але засвітив дещо зайве.

Так, у початковому ролику співачка Тіна були поруч один з одним: чоловік грає на гітарі, а сама Кароль кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому вийшов кліп зайняв перше місце в трендах Ютуб-платформи всього за кілька днів.

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