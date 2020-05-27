Клієнти Приватбанку масово скаржаться на арешт всіх рахунків, блокуються навіть карти із єдиним джерелом доходу - для зарплат і пенсій

Величезна кількість негативних відгуків з'явилася на офіційному сайті Мінфіну, повідомляє Politeka.net.

"В порушення Конституції і Законів України, за запитом приватного виконавця, Приватбанк заблокував зарплатну картку, єдине джерело засобів для життя і на мої запити надсилає типові відписки", - зазначено в одній із скарг. Клієнт також цитує відповідні статті законів, які пояснюють незаконність блокування карт для виплат.

У схожу ситуацію потрапила мати-одиначка з двома дітьми: Приватбанк незаконно заарештував всі її рахунки (і зарплатний, і соціальний). Виконавець заявляє, що це все вина банку. Зневірена жінка вже готова звернутися до президента Володимира Зеленського та підключити до справи телебачення і ЗМІ.

Ще один клієнт Привату - інвалід 3 групи, який зараз не може працювати і живе на пенсію - також зіткнувся з арештом рахунків і залишився без карти "для виплат". На законне прохання розблокувати карту банк відповідає, що розблокує тільки коли прийде документ від виконавців. У свою чергу виконавча служба каже, що пенсійну картку блокувати не просили. Справою тепер займеться прокуратура.

При цьому під час одного з відвідувань відділення Приватбанку чоловік був побитий охоронцем, йому розбили телефон, тому що він знімав на відео розмову з співробітниками банку. Заяву в поліцію написано.

При цьому скарга на "відписки" від ПриватБанку більш ніж виправдана, адже під кожним таким відгуком відповідь банку абсолютно однакова. Банк нібито не може відмовити в накладенні арешту, якщо відповідний лист прийшов від виконавця.

Для того, щоб банком не було накладено арешт на окремі картки — це повинно бути описано в постанові. У всіх випадках скарг, за словами співробітників Приватбанку, нібито не було зазначено головної фрази, що не можна блокувати «рахунки для соціальних виплат, пенсії, заробітної плати і номер картки». У результаті, банк просто вкотре відправляє клієнтів до виконавця.