Син знаменитого співака Олега Газманова Родіон похвалився незвичайними розвагами з дівчатами

Так, молодий чоловік вирішив показати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проводить час під час карантину на самоізоляції. Родіон розмістив фото, на якому позує поруч з чотирма напівроздягненими дівчатами.

Син артиста похвалився розвагами, позуючи на дивані поруч з молодими красунями, одягненими в одну чорну мереживну білизну.

«Удаленка. Моя ізоляція», лаконічно підписав знімки Родіон.

В коментарях до запису користувачі соцмережі відреагували на побачене досить бурхливо і неоднозначно. Багатьом не сподобалася витівка зірки:

«Начебто великий хлопчик....мені здавалося ви більш усвідомлений», «А що у наших артистів немає самоізоляції? Що це там все без масок і без соціальної дистанції? А пропуску все оформили, щоб приїхати?)))))😅😅😅😅😅», «Взагалі дивно , що такий Неймовірно красивий чоловік ще не одружений????😢», «Родіон....Ну не Ваш це образ 😂Герой-романтик-так😍А це так-для різноманітності😉», «Якщо чесно одним словом - некрасиво...», «Родіон, вдалося вибрати наречену?))», «Ну і Оленки у тебе 🔥🔥🔥🔥🔥».

Раніше співак Олег Газманов упевнений, що незважаючи на заборона на в'їзд в Україну його пісні там все одно співають. Крім того, він вважає що ситуація "устаканиться".

"Мене не пускають не тільки на Україну, але і в Литву, Латвію… через пісні «Зроблено в СРСР». Я її написав ще в 2005 році, а вони тільки зараз схаменулися, що вона несе загрозу безпеки. Час пройде, і все устаканиться. Тим більше, що вони і в Литві, і на Україні співають мої пісні. Час від часу самі себе лають і самі співають", розповів Газманов.

варто відзначити, що Олег Газманов періодично виступає на окупованих територіях. Зокрема, він виступав в окупованому Луганську 9 травня 2018 року, крім того, йому заборонено в'їзд в Україну.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.