Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, предстала в новом соблазнительном образе
Красотка опубликовала горячее фото в сером купальнике, передает Politeka.net. Звезда позировала, немного выгнувшись.
Тоненькие лямки купального наряда едва держали грудь звезды. Прелести еле не вываливались из тесного купальника, а одна из форм даже показалась сбоку.
Узкая ткань обтянула красивую и стройную фигуру модели, а вырезы с плетением придали пикантности образу.
Стройные ножки, красивая талия и немаленькая грудь - все это выглядит поражающе.
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Ольга лежала, приподняв руки. Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы.
Макияж красотки был сделан с акцентом на глаза.
Почти за час пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.
Звезда получила много приятных сообщений о ее великолепии.
"Тело просто отпад", - написал один из пользователей.
Также красотке признавались в любви и желали всего самого наилучшего.
Напомним, Ольга Куриленко, после того, как переболела китайским вирусом, принялась активно отдыхать, проводить время на пляже и показывать, как приходит в форму.
Так, модель сверкнула стройной фигурой в купальнике и дополнила свой образ аккуратной шляпкой.
Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко поразила кадром со съемок в одном белье.
Звезда предстала в красивом кружеве с подвязками перед мужчиной в отеле.
Это фото было сделано в рамках одного из фильмов, в котором снималась соблазнительная актриса.
«Моя героиня обнаруживает, что она и ее муж «заперты» в таинственном доме, в который они переехали", - подписала актриса.
Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко в образе русалки взбудоражила видом без одежды
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе