Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, предстала в новом соблазнительном образе

Красотка опубликовала горячее фото в сером купальнике, передает Politeka.net. Звезда позировала, немного выгнувшись.

Тоненькие лямки купального наряда едва держали грудь звезды. Прелести еле не вываливались из тесного купальника, а одна из форм даже показалась сбоку.

Узкая ткань обтянула красивую и стройную фигуру модели, а вырезы с плетением придали пикантности образу.

Стройные ножки, красивая талия и немаленькая грудь - все это выглядит поражающе.

Ольга лежала, приподняв руки. Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Макияж красотки был сделан с акцентом на глаза.

Почти за час пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Звезда получила много приятных сообщений о ее великолепии.

"Тело просто отпад", - написал один из пользователей.

Также красотке признавались в любви и желали всего самого наилучшего.

Напомним, Ольга Куриленко, после того, как переболела китайским вирусом, принялась активно отдыхать, проводить время на пляже и показывать, как приходит в форму.

Так, модель сверкнула стройной фигурой в купальнике и дополнила свой образ аккуратной шляпкой.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко поразила кадром со съемок в одном белье.

Звезда предстала в красивом кружеве с подвязками перед мужчиной в отеле.

Это фото было сделано в рамках одного из фильмов, в котором снималась соблазнительная актриса.

«Моя героиня обнаруживает, что она и ее муж «заперты» в таинственном доме, в который они переехали", - подписала актриса.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

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