Дочка відомого кінорежисера Михайла Михалкова, Ганна, опублікувала досить провокаційне фото свого сина

Онук зірки, 20-річний Андрій Баків, постав в червоній кофті, передає Politeka.net. Хлопець жартома підняв одяг і показав оголений торс. При цьому в іншій руці Андрій тримав сигарету.

"Для привертання уваги до мого аккаунту )))) UPD почуття гумору вітається @andrewbakov .... я лівіше...", - підписала фото Ганна.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"А от якщо б М.С.(Микита Сергійович, - при авт.) повторив би )))А ?", "у кожного свої вподобання)", "Аню! Ну чекай заголовок ! У Ганни Міхалковій справи такі погані, що публікує фото соска старшого сина!", "Аааааааа! Мама знає, що хлопець курить! 🤣🤣🤣Ганна, як ставитеся до шкідливої звички, зрозуміло, що діти виростають і з недавніх пір я теж "в клубі", але не можу змиритися з цією шкідливою звичкою сина. 🤦‍♀️❤️❤️❤️", " У стрічці стався заскок. Вітер стих і дощ замовк! Я не зміг, а Ендрю зміг, Світу показав сосок!", "Аню!! Твоє ліве передпліччя - просто БОМБА🤦‍♀️", "Ви дуже добре вийшли на фото! Власне, як і завжди", "- Тато?- Маша?? Ти куриш??(с)", "Приємний хлопець! Подобається в серіалі « Сидячи вдома»)))", "Ви чарівні на цьому фото! Тут чудово все: композиція, світло, емоція, зачіска, макіяж. Фотограф - космос😂", "Ух)))) Ви супер мати", "Фу, курити вже не модно", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в січні цього року під вікнами квартири Андрія Бакова знайшли тіло дівчини, моделі Ксенії Пунтус, через це стався скандал.

Стало відомо, що інцидент стався через алкогольне сп'яніння. Дівчина любила посидіти з гаджетами на підвіконні, в цей раз зірвалася і впала.

Нагадаємо, дівчина онука Микити Михалкова встигла зробити фото перед трагедією: "Ви що, звірі?".

Як повідомляла Politeka, перед трагедією дівчина онука Микити Михалкова залишила прощального листа: «Ми один одного…».

Також Politeka писала, що трагедія сталася в квартирі Микити Михалкова: закривавлену модель знайшли без одягу, нові деталі.