Дочь известного кинорежиссера Михаила Михалкова, Анна, опубликовала довольно провокационное фото своего сына

Внук звезды, 20-летний Андрей Баков, предстал в красной кофте, передает Politeka.net. Парень в шутку приподнял одежду и показал оголенный торс. При этом в другой руке Андрей держал сигарету.

"Для привлечения внимания к моему аккаунту )))) UPD чувство юмора приветствуется @andrewbakov .... я левее...", - подписала фото Анна.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"А вот если бы Н.С.(Никита Сергеевич, - при авт.) повторил бы )))А ?", "у каждого свои предпочтения)", "Ань! Ну жди заголовок ! У Анны Михалковой дела так плохи, что публикует фото соска старшего сына!", "Аааааааа! Мама знает, что парень курит! 🤣🤣🤣Анна, как относитесь, к вредной привычке, понятно, что дети вырастают и с недавних пор я тоже "в клубе", но не могу смириться с этой вредной привычкой сына. 🤦‍♀️❤️❤️❤️", " В ленте произошёл заскок. Ветер стих и дождь умолк! Я не смог, а Эндрю смог, Миру показал сосок!", "Аня !! Твоё левое предплечье- просто -БОМБА🤦‍♀️", "Вы очень хорошо вышли на фото! Собственно, как и всегда", "- Папа?- Маша?? Ты куришь??(с)", "Приятный парень! Нравится в сериале « Сидя дома»)))", "Вы прелестны на этом фото! Здесь прекрасно все: композиция, свет, эмоция, прическа, макияж. Фотограф - космос😂", "Ух)))) Вы супер мать", "Фу, курить уже не модно", - написали пользователи сети.

Напомним, в январе этого года под окнами квартиры Андрея Бакова нашли лежащей девушку, модель Ксению Пунтус, из-за чего произошел скандал.

Стало известно, что инцидент произошел из-за алкогольного опьянения. Девушка любила посидеть с гаджетами на подоконнике, в этот раз сорвалась и упала, но осталась жива.

Напомним, девушка внука Никиты Михалкова успела сделать фото перед трагедией: "Вы что, звери?".

Как сообщала Politeka, перед трагедией девушка внука Никиты Михалкова оставила прощальное письмо: «Мы друг друга…».

Также Politeka писала, что трагедия произошла в квартире Никиты Михалкова: окровавленную модель нашли без одежды, новые детали.