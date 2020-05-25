Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со шпагатами

Как сообщает Politeka.net, танцовщица опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.

На снимке Анастасия Волочкова позирует на камеру в тесном тренировочном боди и пуантах. Она раскорячилась в шпагате, подняв одну ногу выше головы.

"Попытка дотянуться до неба.. А ведь когда я пришла поступать в балетную Академию, у меня нога даже на 90 градусов не поднималась ни в какую сторону.🐣 И вообще не было никаких физических данных. Но было идеальное телосложение и пропорции, поставленная цель стать балериной и трудолюбие и упорство", - написала балерина.

Ранее в соцсетях получило большой резонанс скандальное видео с участием Анастасии Волочковой. Вероятно, оно было снято на одной из репетиций. Балерина заявила окружающим, что у нее "ноги от ушей", задрала подол платья и похвасталась своими природными данными. Затем она решила потанцевать, но после неудавшегося движения поскользнулась и рухнула на пол.

Волочковой, скорее всего, предложили купить украшения и платья, которые она начала примерять на камеру. Видимо продавец попросил немало денег за свои товары, из-за чего Анастасия возмутилась.

Пользователи раскритиковали знаменитость за поведение и предположили, что она была в состоянии опьянения:

"Почему это позорище думает, что ей все обязаны?"; "Она тут под шофе. Как и у себя в Инсте"; "Она вечно гашеная чем-то"; "Она в г*внище просто. Жуть"; ""Она была такой красивой, я в детстве её любила😭. Что она с собой сделала"; "Алкоголь не щадит даже Волочкову".

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.