Знаменита українська співачка Настя Каменських показала яскравий кадр, зроблений разом з колегою Машею Єфросиніною

Сьогодні знаменита телеведуча святкує свій день народження,я з цього приводу Каменських вирішила звернутися до колеги в Instagram і представила спільний кадр, на якому блиснула фігурою у вільній сукні. При цьому Анастасія потрапила під хвилю критики через незовсім вдалий вибор наряду, пише Рoliteka.net.

цього разу зірка приміряла вільного крою вбрання чорно-білого кольору, що приховує її талію, але вдало оголяющий худі руки. Зірка доповнила образ акуратною укладанням і яскравим макіяжем. А ось Маша Єфросиніна виблискувала ідеальною фігурою в червоному брючному костюмі.

«Машуня! @mashaefrosinina З днем народження! Замість купи слів хочу просто написати, що ТИ-КРУТА! Нехай все у тебе збудеться ❤️🖤», - написала Каменських.

Ось що відповіли шанувальники:

«Неочень на ній чорне плаття», «Боже від Єфросиніної одні ріжки та ніжки залишилися», «Красуні👏👏👏❤️», «У Маші вже анорексія , дуже худа», «Невже! Нормально одягли тебе», «Красуні😘❤️», «Маша - красуня,а у Насті - невдале вбрання», «Красуні ♥️♥️♥️♥️♥️», «Хоч на жінку схожа стала».

Раніше також Настя похвалилася знімками в еротичній позі. На нових фото в Instagram Настя-з легкою посмішкою на обличчі і яскравому вигляді. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а особа завдала легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

«Мені часто кажуть, що я схожа на Настю 😊», «Це стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,що постала в таку позу 🙈🙈🙈», «Настя ви прекрасні що на 1 що на 2», «І перша і друга. Ти найкраща і найкрасивіша 😍», «Незворушна дівчинка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Всі класні , але напевно більше 1 понравиласььь».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу