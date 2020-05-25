Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, як усі батьки, активно обговорюють вихід дітей в школу після карантину

Дві старших дитини герцогів Кембриджських, шестирічний Джордж, і п'ятирічна Шарлотта вчаться в приватній школі Thomas's Battersea.

Після тривалого режиму самоізоляції, тільки вчора батькам повідомили, що в червні планується відновити офлайн-навчання.

Варто відзначити, що навчальний рік у Великобританії складається з трьох семестрів, останній з яких починається у квітні та закінчується у липні, пише hellomagazine.com.

У школі зараз навчаються лише учні першого та шостого року навчання, проте Кейт і Вільям не планують повертати сина і дочку в школу в цьому році, мовляв для дітей буде краще.

Джордж проходить навчання у другому класі, а Шарлотта - в першому, але батьки прийняли рішення продовжувати домашнє навчання, так як у них вже виробився відмінний режим, який не хочеться порушувати.

Зараз вони продовжать навчання вдома, а в школу повернуться вдвох, коли будуть відкриті всі класи без винятку.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям минулого місяця з'явилися в прямому ранковому ефірі британської служби ВВС, де турботлива мама розповіла, чим займається вдома з дітьми.

Виявляється, Міддлтон допомагає робити уроки.

При цьому шестирічному принцу Джорджу і чотирирічній принцесі Шарлотті немає поблажок від батьків - навіть на Великдень малюки вчилися, хоча у них повинен бути вихідний.

Раніше повідомлялося - таблоїди писали, що Кейт Міддлтон мріяла про четверту дитину. Проте королева Єлизавета ІІ заборонила їй, адже вагітність і діти можуть відволікати від важливих справ.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним образом, такою герцогиню ще не бачили