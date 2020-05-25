Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, как все родители, активно обсуждают выход детей в школу после карантина

Оба старших ребенка герцогов Кембриджских, шестилетний Джордж, и пятилетняя Шарлотта учатся в частной школе Thomas's Battersea.

После продолжительного режима самоизоляции, только вчера родителям сообщили, что в июне планируется возобновить офлайн-обучение.

Стоит отметить, что учебный год в Великобритании состоит из трех семестров, последний из которых начинается в апреле и заканчивается в июле, пишет hellomagazine.com.

В школе сейчас обучаются лишь ученики первого и шестого года обучения, однако Кейт и Уильям не планируют возвращать сына и дочку в школу в этом году, мол для детей будет лучше.

Джордж проходит обучение во втором классе, а Шарлотта - в первом, но родители приняли решение продолжать домашнее обучение, так как у них уже выработался отличный режим, который не хочется нарушать.

Сейчас они продолжат обучение дома, а в школу вернутся вдвоем, когда будут открыты все классы без исключения.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям в прошлом месяце появились в прямом утреннем эфире британской службы ВВС, где заботливая мама рассказала, чем занимается дома с детьми.

Оказывается, Миддлтон помогает делать уроки.

При этом шестилетнему принцу Джорджу и четырехлетней принцессе Шарлотте нет поблажек от родителей - даже на Пасху малыши учились, хотя у них должен быть выходной.

Ранее сообщалось - таблоиды писали, что Кейт Миддлтон мечтала о четвертом ребенке. Однако королева Елизаветы ІІ запретила ей, ведь беременность и дети могут отвлекать важных дел.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели