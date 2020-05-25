Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася обручкою

Як відомо, нещодавно пройшов скандальний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханская, а переможницею стала, звичайно ж, молода гімнаста з пухкими губами. Даша вразила не лише у фіналі, але і після проекту. Цього разу дівчина похвалилася кадром з фотосесії з обручкою,

Так, дівчина продемонструвала не тільки кільцем на пальчику, але і чином в одному чорному білизна без ліфчика. При цьому приховала зайве Даша тільки за курточкою з леопардовим принтом.

«Фотки з колечком повинні бути різними 😅💍», - написала Даша в Instagram.

Шанувальники тут же відреагували:

«Кішечка ♥️», «Дуже🔥», «Вау,яка красуня🔥🔥🔥», «Вааау😻😻😻», «Карколомна 🔥🔥🔥», «Хахахаха така гарна дівчинка ❤️», «Красуня😍», «Супер 😍👏», «Красуня 😻», «Яка ж красива💕», «Даша, дуже красива😻😻😻😻😻», «Боже, яка ти класна 😻😻», «Мега зірка 🤩😍😍», «Красуня».

Зазначимо, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і помітила, що не подобається собі лише після невдалого фото.

«Я розуміла, що потрібно приймати і любити себе такою, яка є. Але я-то знала, що можу бути абсолютно інше – стрункою і підтягнутою, з красивими формами і натяком на прес. А на мене в дзеркало дивився якийсь ведмедик», - згадувала Даша раніше в інтерв'ю.

Даша Ульянова до схуднення / Фото: СТБ

Після цього Даша вирішила, що потрібно скинути зайве, хоч і розуміла, що для повернення до хорошій формі знадобиться мінімум три-чотири місяці.

«Скинути зайве виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, мучного, смаженого», - заявила дівчина, зазначивши, що вона займалася спортом, хоча якийсь час вага залишався колишнім, а через пару тижнів став зменшуватися.

Даша Ульянова до схуднення / Фото: СТБ

Також дівчина розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

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