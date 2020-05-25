44-річна американська актриса Мілла Йовович, яка родом з України, побешкетувала зі старшими дочками на вулиці

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як грає з 12-річною Евер Габо і 5-річною Дешиал Едан в "стрілялки" з водних пістолетів.

Мокра Мілла була "жорстоко" атакована дочками, правда, й тим також дісталося. Судячи з щасливими посмішками матері та її дітей, вони залишилися задоволені епічною битвою. Після чого, як повідомила Йовович, саме час поласувати домашньою чорницею. Актриса похвалилася, що виростила ягоди, що не гірше, ніж на ринку.

"У Лос-Анджелесі була прекрасна погода, тому ми скористалися цим, щоб вибратися з будинку і провести деякий час на вулиці. Наша чорниця просто "вибухнула" в саду, тому сьогодні вранці у нас була величезна ваза зі сніданком! Вони на смак такі неймовірно свіжі, такі солодкі і такі ж великі, як і ті, що я купую на будь-якому ринку. Я сподіваюся, що всі в порядку і залишаються в безпеці!", - повідомила актриса.

Примітно, що Мілла засвітила будинок, в якому живе з сім'єю - у кадр потрапили одноповерхова сіра будівля й простенький дворик.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. У той час, поки деякі захоплювалися зіркою бойовиків, озброєною водяним пістолетом, інші звернули увагу на скромні умови, в яких живе Йовович.

"Яка краса)))❤️"

"Мілла❤ - це не лише найкрасивіша жінка всіх часів, це ще така людина, на яку ось просто дивишся, і настрій відразу ж різко поліпшується"

"Я не міг собі уявити стрілялки з водяних пістолетів з Еліс з "Обителі зла" - це так здорово бачити"

"Ехх пам'ятаю коли ми так грали, було дуже круто 😍"

"Нечесно, у вас більше тренувань! 😂😂😂"

"Ого, у вас там теж пірус росте? Крутяк!"

"А щось будинок скромний, пейзаж прямо російська глибинка))"

"дааа, теж так подумала, вже дуже схожий на звичайний будиночок в селі, а не Лос-Анджелес 😂"

"Знову війна в корпорації "Умбрелла"😂👍"

Нагадаємо, що Міла Йовович змінилася до невпізнання: "Важко...".

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