42-річна Діва Монро, шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монрітта, приголомшила зухвалим образом і одкровенням про чоловіків

Епатажна зірка першою відкрито заявила про себе, як про трансгендерного представника шоу-бізнесу в Україні. Як передає Politeka.net, Монро поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні.

Блондинка одягла колготки-"сіточку", чорну нижню білизну й накинула зверху бежевий плащ. Довгі чорні рукавички, а також босоніжки доповнили лук.

Красуня з яскравим макіяжем позувала на металевій конструкції, розставляючи ноги і театрально змахуючи руками і задираючи підборіддя.

Монро в підписі до кадрів порівняла себе з відомою французькою акторкою Катрін Деньов:

"А тепер можете розглядати фото👆😍 Вони, до речі, практично без фотошопу, легка корекція кольору і вуаля. Серію назвали #ДневнаяКрасавица в честь Катрін Деньов. Складна жінка... Люблю таких".

Крім того, травесті-діва торкнулася гострої теми, поділившись з шанувальниками своїми думками з приводу слабкості чоловіків.

"Вчора, під час недільної сесії #вопросОтвет тема: чому чоловіки стали такими слабкими і вразливими? Прям жах якийсь 🙁 - викликала неймовірний відгук. Точніше моя відповідь: що чоловік - теж людина, що йому від природи властивий весь спектр емоцій, і чоловік може бути слабким, ніжним, ласкавим, і чоловіка теж можна поранити, засмутити, образити, принизити і ще багато чого неприємного з ним може статися!", - висловила свою думку Монро.

Користувачі кинулися обговорювати пост знаменитості: "Розумна і Красива♥️ а ноги...👏♥️"; "Шикарні фото❤️"; "Все вірно, ми всього лише люди"; "Приголомшливі фото,Яків геній)І ви карколомна 😍"; "Гаряча Катрін Деньов".

Раніше ми повідомляли, Монро вразила виглядом, загорнувшись у білу тканину. Травесті-діва млосно сіла, спершись ліктем на рукомийник. Ніжний макіяж доповнив лук.

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