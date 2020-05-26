Тема розлучення серед зірок є однією з найскандальніших і обговорюваних шанувальниками

Пропонуємо вашій увазі топ зіркових пар, шлюборозлучні процеси яких обросли безліччю скандалів і пліток, ставши самими обговорюваними за останній час, пише Politeka.net.

Найбільш обговорюваним розлученням на початку минулого року став розлучення Ані Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. За півроку до розлучення в пресу просочилася відео, на якому нібито Мурат Налчаджиоглу проводив час у компанії молодої незнайомки в одному з клубів Києва. Після того, як інформація про любовні походеньки чоловіка підтвердилася, артистка подала на розлучення. Через пару місяців Мурат знайшов собі нову кохану, а про романи Кароліни ходить безліч чуток.

А ось британська співачка Адель несподівано заявила про своє розлучення, вразивши заявою. Відносини з 45-річним чоловіком у Адель тривали вісім років, з яких три пара перебувала у шлюбі. Для знаменитості цей шлюб був першим і, схоже, вона важко переживала. Перебуваючи далеко від ЗМІ, зірці вдалося вразити через пару місяців публічною появою. Артистка скинула 45 кілограм після розлучення і перетворилася в неймовірну красуню!

Слава Камінська опинилася в центрі скандалу через розлучення з чоловіком Едгаром Камінським. В єдиному реєстрі судових справ оприлюднили офіційну причину розлучення Слави і Едгара Камінських, після чоловік почав заявляти, що Слава хотіла постійно себе змінити пластикою, а він був проти. Поки зірка важко переживала розлучення, чоловік, втім, швидко обзавівся новою коханою.

Пара Майлі Сайрус і Ліама Хемсворт протрималася недовго – вони розлучилися через 8 місяців після весілля. Співачка покинула коханого і вирушила відпочивати з іншою дівчиною. В офіційному повідомленні йдеться, що Майлі і Ліам вирішили розійтися, але продовжать контактувати. Сам чоловік був вражений і вкрай засмучений вчинком дівчини.

А ось розлучення популярного телеведучого Володимира Остапчука та Олени Войченко викликав цілу бурю в мережі. Після 12 років шлюбу Володимир подав документи на розірвання шлюбу. Чоловік потрапив в центр масового негативу і приховував більше півроку свою нову кохану, яку тут же прозвали «розлучницею».

Не обійшов стороною шлюборозлучний процес Поліну Гагаріну і Дмитра Ісхакова. Кілька днів тому з'ясувалося, що подружжя ось вже кілька місяців не живуть під одним дахом, але розлучення ще не оформили. Співачка не коментує ситуацію.

Мабуть, останнім, але не менш гучним розлученням став розлучення Джигана і Оксани Самойлової. Мама чотирьох дітей змушена була подати на розлучення після того як співак пристрастився до наркотиків, погрожував дітям і вів себе неадекватно відразу після народження їх сина. Зазначимо, у Оксани троє дочок і після народження сина Джиган «занадто довго святкував». Оточення зірок зазначило: співак вже дуже давно зраджував зірці.

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