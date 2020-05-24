Чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук завела мережу новим фото

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати себе у всій красі.

На своїй сторінці в Instagram дівчина любить влаштовувати розкішні фотосесії, на яких демонструє свою спортивну фігуру.

Цього разу Марина поступила по-іншому і зважилася показати себе крупним планом, а якщо бути точніше, то свою посмішку, передає Politeka.net.

На фото засмагла Бех-Романчук позує в величезному солом'яному капелюшку.

І хоча знімок зроблений поблизу, створюється враження, що спортсменка варто повністю голою, ніж розбурхує фантазію особливо чоловічої половини аудиторії.

«Життя прекрасне, коли вона сповнена посмішок 🧡», - саме так вирішила підписати свій новий знімок спортсменка.

Раніше ми писали, що Бех-Романчук показала, як виглядає її фігура під час спортивних змагань.

На фото Бех-Романчук була в спортивних трусах, які підкреслили її апетитну «п'яту точку» і короткому топі. Таку форму носять легкоатлети, щоб вона не заважала їм бігати. Зазначимо, що сідниці спортсменки забруднилися в піску, що додало фотографії особливої пікантності. Волосся спортсменка красиво зібрала у гульку.

Також Бех-Романчук позувала, повернувшись до камери спиною на біговій доріжці. Дівчина була одягнена у спортивний одяг - жіночі і майку блакитного кольору. Марина застигла в ефектній позі, піднявши ногу і давши можливість насолодитися плавними вигинами її підтягнутою фігури.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук застигла заради гарячого кадру: «Мотивує…».

Як повідомляла Politeka, спекотна легкоатлетка Бех-Романчук подратувала формами в крихітному вбранні: «Чорт, а хороша ж…».

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