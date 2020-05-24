Популярний російський співак Сергій Лазарєв зробив відверте зізнання в мережі
Так, на своїй сторінці в Instagram, музикант вирішив розповісти про свою таємну пристрасть, передає Politeka.net.
Як з'ясувалося, Лазарєв великий любитель відчути адреналін, тому він обожнює кататися на атракціоні, як «американські гірки».
Самим захоплюючому, за його словами, є парк атракціонів в США.
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«Ви любите американські гірки?? До речі, так називаємо їх тільки ми, в Америці вони так не називаються😂! Один з найбільш захоплюючих парків атракціонів в Америці - Six Flags», - написав співак.
«Близько 30 неймовірно страшних і високих гірок! Вже на що я люблю гірки, але навіть у мене деколи штанці мокрели», - розговорився Сергій.
В числі прихильників Сергія знайшлося чимало любителів цього виду відпочинку, але не всі розділяють цієї пристрасті.
«Обожнюю такі гірки ,екстрім, кайф,ось тільки мінус, що однією завжди нудно ,а друзі і сім'я завжди відмовляється !!»,
«Так, я теж люблю!", "Клас", "Я їх обожнюю, але це дуже стрьомно!"
«Моторошно боюся )) Тому ніколи б не пішла на таке», - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв опублікував у себе в сториз загадковий знімок. На фото голий співак лежить в ліжку, закинувши руку за голову. Він грайливо посміхається і дивиться в камеру.
«Доброї ночі тобі…», - підписана фото. Кому присвячені ці рядки невідомо.
Як відомо, Сергій Лазерев офіційно не перебуває у відносинах, але у нього є двоє дітей. Раніше Лазарєв зустрічався з телеведучою Лерою Кудрявцевою.
Нагадаємо, що знімок матері дітей Сергія Лазарєва злили в мережу, несподівані подробиці: "вона була...".
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