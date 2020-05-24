Популярный российский певец Сергей Лазарев сделал откровенное признание в сети

Так, на своей странице в Инстаграм, музыкант решил поведать о своей тайной страсти, передает Politeka.net.

Как выяснилось, Лазарев большой любитель испытать адреналин, поэтому он обожает кататься на аттракционе, как «американские горки».

Самым захватывающем, по его словам, является парк аттракционов в США.

«Вы любите американские горки?? Кстати, так называем их только мы, в Америке они так не называются😂! Один из самых захватывающих парков аттракционов в Америке- Six Flags», - написал певец.

«Около 30 невероятно страшных и высоких горок! Уж на что я люблю горки, но даже у меня порой штанишки мокрели», - разоткровенничался Сергей.

В числе поклонников Сергея нашлось немало любителей этого вида отдыха, но не все разделяют этой страсти.

«Обожаю такие горки ,экстрим, кайф,вот только минус, что одной всегда скучно ,а друзья и семья всегда отказывается !!»,

«Да, я тоже люблю!", "Класс", "Я их обожаю, но это очень стремно!"

«Жутко боюсь )) Поэтому никогда бы не пошла на такое», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев опубликовал у себя в сториз загадочный снимок. На фото голый певец лежит в кровати закинув руку за голову. Он игриво улыбается и смотрит в камеру.

«Доброй ночи тебе…», - подписано фото. Кому посвящены эти строки неизвестно.

Как известно, Сергей Лазерев официально не состоит в отношениях, но у него есть двое детей. Ранее Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Напомним, что снимок матери детей Сергея Лазарева слили в сеть, неожиданные подробности: "она оказалась...".

Ранее Politeka сообщала, что любовница Лазарева призналась в увлечении "травкой": "Что-то случилось с нервной системой...".

Также Politeka писала, что интимное видео Лазарева с бывшей любовницей облетело сеть, муж не помеха: "Снова вместе".