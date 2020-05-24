45-річний російський співак Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, здивував зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net співак Шура за час самоізоляції скинув більше 20 кілограмів. За словами артиста, протягом останніх двох місяців він активно займається спортом і дотримується здорового раціону.

На своїй сторінці в Instagram Шура оприлюднив знімок зі зйомок у новому шоу, яке чимало здивувало, адже артист схоже скинув 20 кг.

Так, шанувальники сильно здивувалися, так як кілька тижнів тому співак опублікував фотографію, на якій його обличчя було більш округлим. Сам артист вирішив не розповідати про секрети схуднення, просто побажавши передплатникам здоров'я.

Трохи згодом артист все ж вирішив поділитися своїм секретом схуднення:

У своєму Instagram артист розкрив секрет схуднення:

"Багато запитують, як же мені вдалося схуднути, яка у мене дієта. Все дуже просто –не жерти! Ось каструльку капустки приготував, нуль калорій, вистачить на тиждень! У мене ще цілий тазик вінегрету, ще на тиждень! Загалом не сумую, готувати готую, але нічого не їм! Наїдаюся сповна тоді, коли готую!".

Фанати залишили масу коментарів під світлинами Шури і побажали йому зберегти таку форму на довгі роки.

"Прям хочеться поплювати, щоб не наврочити таку красу. Стройняга ", "Саш, ти прекрасно виглядаєш )) тьху тьху, не наврочити )) молодець ) мотивація 🔥👌🏽", "Схуд-то як, не дізнатися!", "Олександр. Відмінно виглядаєте👍👍👍", "Молодий Шура👋", "Молодець Саша,скинув років двадцять👍😘", " Помолодшав 👍❤️ ".

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