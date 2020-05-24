45-летний российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, удивил внешним видом

Как сообщает Politeka.net, певец Шура за время самоизоляции сбросил более 20 килограммов. По словам артиста, на протяжении последних двух месяцев он активно занимается спортом и придерживается здорового рациона.

На своей странице в Instagram Шура обнародовал снимок со съемок в новом шоу, которое немало удивило, ведь артист похоже сбросил 20 кг.

Так, поклонники сильно удивились, так как несколько недель назад певец публиковал фотографию, на которой его лицо было более округлым. Сам артист решил не рассказывать о секретах похудения, просто пожелав подписчикам здоровья.

Чуть позже артист все же решил поделиться своим секретом похудения:

В своем Instagram артист раскрыл секрет похудения:

"Многие спрашивают, как же мне удалось похудеть, какая у меня диета. Все очень просто –не жрать! Вот кастрюльку капустки приготовил, калорий ноль, хватит на неделю! У меня еще целый тазик винегрета, еще на неделю! В общем не унываю, готовить готовлю, но ничего не ем! Наедаюсь сполна тогда, когда готовлю!".

Фанаты оставили массу комментариев под снимками Шуры и пожелали ему сохранить такую форму на долгие годы.

"Прям хочется поплевать, чтоб не сглазить таку красоту. Стройняга ", "Саш, ты потрясающе выглядишь )) тьфу тьфу не сглазить )) молодец ) мотивация 🔥👌🏽", "Похудел-то как, не узнать!", "Александр. Отлично выглядите👍👍👍", "Молодой Шура👋", "Молодец Саша,скинул лет двадцать👍😘", " Помолодел 👍❤️ ".

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