Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась летним фото из отдыха

Не так давно звезда переболела виросом, после чего рассказала о выздоровлении и отметила, почему так важно беречь здоровье. После этого девушка принялась активно отдыхать, проводить время на пляже и показывать, как приходит в форму, передает Politeka.net.

В этот раз Ольга сверкнула стройной фигурой в болотного цвета купальнике и дополнила свой образ аккуратной шляпкой. Похоже, звезда хорошо проводит время и ее фигура правда в такой же форме, как и ранее. По словам звезды, она решила уделить время спокойствию и стала ближе с семьей.

Фанаты же восхитились фигурой Куриленко, назвав ту божественно красивой и отметили, что именно "так надо восхищать".

Как известно, женщина воспитывает сына, но на фигуре артистки «тяготы» беременности и уже «немолодые» 40 лет, похоже, никак отрицательно не сказались. Стоит отметить, что и снимки актрисы, сделанные дома или на отдыхе, а не из студии – только доказывают, что та находится в отменной форме.

Отметим, ранее ольга Куриленко также прокомментировала свое выздоровление и жизнь на карантине после вируса:

«Должна сказать, мне лично очень нравится это время (теперь, когда я выздоровела), так как мне не нужно никуда идти, мне не нужно путешествовать и мне не нужно работать. Я жаждала этого перерыва целую вечность, и теперь я могу иметь его и наверстать упущенное. У меня так много вещей, которые я оставила позади, потому что у меня просто не было времени заниматься чем-то из-за постоянной работы! И теперь я могу наконец-то наверстать упущенное.

Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы дни были длиннее. Но даже несмотря на то, что я работаю над своими личными делами, я все еще ОТДЫХЫЮ от работы, которая мне так нужна, столько боли больше нет», - рассказала Ольга.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

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