Відома фітнес-модель Ана Чері похвалилася відвертим знімком, який буквально підірвав мережу

Як повідомляє Politeka.net знаменита фітнес-модель Ана Чері не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину Чері також не залишає своїх шанувальників без нових фото. Цього разу вона засвітила свою апетитну фігуру в негліже. При цьому неймовірна красуня прийнялв пікантну позу, від якої стукає сильніше серце. Схоже красуня зовсім не переживає через те, що її бачать в такому відвертому вбранні.

На знімку вона сидить на ліжку біля вікна. При цьому на ній лише мереживна нічна сорочка, пошита з шовкової тканини. Вона розпустила волосся, а на обличчя нанесла легкий макіяж. Чері злегка нахилилася вперед, спокусливо зігнувши ноги, і посилає грайливий погляд на камеру, немов кличе когось приєднатися до неї. Заключною деталлю образу стали високі підбори, в яких вона без сорому забралася в ліжко.

Коли дивишся на такий яскравий знімок відразу ж хочеться сказати: "Так і манить до себе пустотлива королева, аж хочеться приєднатися, знає, чим здивувати".

На жаль відома фітнес-модель приховала знімок від коментарів та лайків, адже його вона засвітила в своєму особистому Instagram-Stories.

Нагадаємо, що ефектна Ана Чері спустила кофту і посвітила пружними принадами: "Ах, ти ж розпусниця".

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