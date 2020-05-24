Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала півторарічного сина Майкла і звернулася до прихильників з проханням

Як повідомляє Politeka.net, зворушливе фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Тодоренко сфотографувався з маленьким сином під час поїздки на яхті. На задньому плані можна помітити море і бризки води.

Телеведуча в білій сорочці ніжно обняла півторарічного Майкла і поцілувала в голову. Рукою вона також закрила личко дитини.

У підписі до фото Тодоренко поміркувати на тему розлучень і про те, з ким діти повинні залишатися після того, як їх батьки розійдуться.

"Кілька днів я знаходжуся в стані шоку після почутої історії", - почала свою довгу публікацію телеведуча.

Нагадаємо, що українська провідна вляпалася в скандал під час прямого ефіру зі своїм чоловіком.

Тоді мова зайшла про домашнє насильство. Сама Тодоренко заявила про те, що дівчата не думають, чому стають жертвами домашнього насильства.

Ведуча сказала таку фразу: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».

Користувачі мережі стали писати подружжю коментарі, наполягаючи, що вони не праві і навіть переходили на образи.

У відповідь Регіна записала відео, на якому повідомила, що неправильно висловилася. А кілька годин тому зробила черговий пост, в якому вибачилася.

"Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як «заслужити насильство», - написала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

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