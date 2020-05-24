Українська співачка Тіна Кароль спантеличила зовнішнім виглядом на відпочинку в Карпатах разом з сином

Поки шанувальники і навіть колеги артистки обговорюють її бурхливий роман з Даном Баланом, а також з'ясовують його справжність, артистка вирушила на справжній активний гірський відпочинок разом з сином. Тіна разом з Веніаміном вирішила влаштувати собі справжні спекотні вихідні і навіть "підкорила" Говерлу, про що опевестила в Instagram. Однак, не обійшлося без казусів, передає Politeka.net.

У розділі Сторі Instagram зірка з'явилася в незвичайному образі, надівши разом з теплою курткою досить довгу синю спідницю, що повністю приховує її фігуру. Цей знімок з'явився і на фан-акаунті зірки "Фан-Тіна", де шанувальники обговорили зовнішній вигляд зірки. При цьому далі під кадрами із відпочинку зірки вибухнув справжній скандал з приводу відносин Тіни і Дана:

«головне Дано сам відповідав коли його питали..що немає сценарію, є емоцій живих людей, але людей це не доходить...Дивно, серйозно!!! Таке враження що,навіть,якщо б вони сказали що разом люди все одно налетіли(як і на ПТП з NK)що вони разом на показ і для сценарію🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️.», «Людина ділиться фотками і відео, щастям, відпочинком, повсякденним життям. Але завжди знайдуться ті кому треба показати любов і се*с. Сходіть до іншим відомим особистостям України, не у всіх але знайдете все, що вам потрібно. Вгамуйтеся вже», «Хто вам дав право лізти своїми брудними словами , висловлюваннями і думками в її світ ?! Невже не можна просто порадіти за Тіну?! І не важливо, хто з нею поруч! Вона щаслива!!!», «лол, ви самі собі придумали історію любові, думаєте, що вона веде себе, як черниця, а тепер бесітесь, що Тіна не поступає так, як ви того хочете. не будуйте ілюзій - не буде розчарувань».

Зазначимо, Тіна дуже рідко з'являється на публіці з-за карантину, а також досить рідко ділиться новими фото у різних образах. Зараз зірка воліє проводити час із сином і займається всіма справами будинку. На офіційному фан-акаунті співачки в цей час показують фото, зроблені до карантину, а також на зустрічах Тіни з фанатами. В цей раз зірці вдалося спантеличити зовнішнім виглядом, приїхавши відпочивати в Карпати:

На фото зірка позувала в білому костюмі в домашньому вигляді без макіяжу і укладок. Саме це стало причиною бурхливих обговорень серед користувачів мережі. Фанати почали сперечатися про зовнішньому вигляді співачки і навіть заявили, що артистка схожа на вагітну.

«Кофта Тіни: трохи випирає. Мій мозок: вона вагітна Допоможіть мені знову стати нормальною людиною, я скоро з розуму зійду зі своїми здогадками 🤪😂», «Солодка😻🙈», «Пухлыш мій 🐱🤗», «кошеня такий 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 !!», «Класне фото💗», «бусинка 🥺🥺😍😍😍😍😍!!», «Сонечко 😍😍😍», «Тіна в Карпатах зараз?😍», «Тіна Кароль просто красуня💖💖💖», «Щаслива і слабка», «Вона схожа на вагітну🙏».

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