Украинская певица Тина Кароль озадачила внешним видом на отдыхе в Карпатах вместе с сыном

Пока поклонники и даже коллеги артистки обсуждают ее бурный роман с Даном Баланом, а также выясняют его подлинность, артистка отправилась на самый настоящий активный горный отдых вместе с сыном. Тина вместе с Вениамином решила устроить себе настоящие жаркие выходные и даже "покорила" Говерлу, о чем опевестила в Инстаграм. Однако, не обошлось без казусов, передает Politeka.net.

В разделе Стори в Инстаграм звезда появилась в необычном образе, надев вместе с теплой курткой довольно длинную синюю юбку, полностью скрывающую ее фигуру. Этот же снимок появился и на фан-аккаунте звезды "Фан-Тина", где поклонники обсудили внешний вид звезды. При этом далее под кадрами из отдыха звезды разразился настоящий скандал по поводу отношений Тины и Дана:

«главное Дан сам отвечал когда его спрашивали..что нету сценария, есть эмоций живых людей, но до людей это не доходит...Странно, серьёзно!!! Такое впечатления что,даже,если бы они сказали что вместе люди бы всё равно налетели(как и на ПТП с NK)что они вместе на показ и для сценария🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️.», «Человек делится фотками и видео, счастьем, отдыхом, повседневной жизнью. Но всегда найдутся те кому надо показать любовь и се*с. Сходите к другим известным личностям Украины, не у всех но найдёте все что вам нужно. Угомонитесь уже», «Кто вам дал право лезть своими грязными словами , высказываниями и мыслями в её мир ?! Неужели нельзя просто порадоваться за Тину?! И не важно кто с ней рядом! Она счастлива!!!», «лол, вы сами себе напридумывали историю любви, думаете, что она ведет себя, как монашка, а теперь беситесь, что Тина не поступает так, как вы того хотите. не стройте иллюзий - не будет разочарований».

Отметим, Тина очень редко появляется на публике из-за карантина, а также довольно редко делится новыми фото в разных образах. Сейчас звезда предпочитает проводить время с сыном и занимается всеми делами дома. На официальном фан-аккаунте певицы в это время показывают фото, сделанные до карантина, а также на встречах Тины с фанатами. В этот раз звезде удалось озадачить внешним видом, приехав отдыхать в Карпаты:

На фото звезда позировала в белом костюме в домашнем виде без макияжа и укладок. Именно это стало причиной бурных обсуждений среди пользователей сети. Фанаты принялись спорить о внешнем виде певицы и даже заявили, что артистка похожа на беременную.

«Кофта Тины: чуть чуть выпирает. Мой мозг: она беременна Помогите мне снова стать нормальным человеком, я скоро с ума сойду со своими догадками 🤪😂», «Сладкая😻🙈», «Пухлыш мой 🐱🤗», «котёнок такой 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 !!», «Классное фото💗», «бусинка 🥺🥺😍😍😍😍😍!!», «Солнышко 😍😍😍», «Тина в Карпатах сейчас?😍», «Тина Кароль просто красавица💖💖💖», «Счастливая и слабая», «Она похожа на беременную🙏».

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

Как сообщала Politeka, Балан показал, что на самом деле вытворял в спальне у Кароль

Также Politeka писала, что Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото