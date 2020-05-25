Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла про те, як пережила фінал проекту
В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що Макс вибирає Дашу. Саме молода гімнастка зі стрункою фігурою підкорила серце чоловіка. А от Дана Оханская виявилася переможеною, через три місяці після завершення зйомок дівчина змогла розповісти, як пережила важку відмову чоловіка, пише Politeka.
Дана розповіла, що переглянувши вчора фінал, чесно зізнається - вона не змогла не розплакатися, адже це було дуже несподівано. ⠀
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«Але я вдячна кожному, хто причетний до проекту «Холостяк» за всі ті емоції, які я отримала, по мурашки від закоханості, за натхнення і ... за Макса :) Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці мого життя. Це такий період, залишиться в серці і спогадах назавжди. ⠀Як співає Валерій Меладзе, «... було все відчайдушно красиво ...» 💫⠀
Тому не співчувайте мені, будь ласка 🙏🏼 Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох ... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття., - написала Дана.
Вона зазначила, що не буде розчаровувати фанатів і обіцяє надихати, адже попереду у них все тільки найкраще.
Фанати ж завалили дівчину коментарями, зазначаючи: їм хотілося бачити Дану переможницею.
До цього дівчина зазначила, що не ображається на Михайлюка за його вибір, але в той же час зробила неоднозначний пост.
"ти Приходиш в ресторан. Тобі дають меню. І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня і щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгредієнтами", - написала вона, судячи з усього, порівнюючи другу фіналістку і переможницю Дашу Ульянову з яєчнею.
"Хто віддає перевагу яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчні мільйон раз у житті «пробував». Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, й набридне одне і те ж, але нехай. А ось гурман обов'язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше і саме особливе", - повідомила вона.
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