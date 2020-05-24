Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова в недалекому минулому була зовсім іншою людиною

Кілька днів тому відбувся довгоочікуваний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханска, а заключний випуск пройшов у Барселоні. Переможницею стала головна фаворитка Михайлюка - молода гімнастка Даша, яка запам'яталася шанувальникам, як струнка, ексцентрична і незвичайна дівчина з пухкими губами.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і помітила, що не подобається собі лише після невдалого фото.

«Я розуміла, що потрібно приймати і любити себе такою, яка є. Але я-то знала, що можу бути абсолютно інше – стрункою і підтягнутою, з красивими формами і натяком на прес. А на мене в дзеркало дивився якийсь ведмедик», - згадувала Даша раніше в інтерв'ю.

Даша Ульянова до схуднення / Фото: СТБ

Після цього Даша вирішила, що потрібно скинути зайве, хоч і розуміла, що для повернення до хорошій формі знадобиться мінімум три-чотири місяці.

«Скинути зайве виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, мучного, смаженого», - заявила дівчина, зазначивши, що вона займалася спортом, хоча якийсь час вага залишався колишнім, а через пару тижнів став зменшуватися.

Даша Ульянова до схуднення / Фото: СТБ

Також дівчина розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

Зазначимо, у фіналі шоу з Даною "холостяк" вирішив зайнятися творчістю і помалювати на келихах для ігристого вина. Героїня в ефірі багато говорила про те, яким бачить їх спільне майбутнє і наскільки сильно хоче залишитися в парі. Але під час церемонії троянд вибір Максима Михайлюка став для Дано справжнім ударом.

"Я пам'ятаю нашу першу зустріч, як хвилювався я, і як ти хвилювалася. Пам'ятаю наші ночі і зірки. Ти радувала мене своєю ініціативою і увагою. Я помічав, що ти розкриваєшся все більше і більше. Зізнаюся, мені іноді здавалося, що за всієї ініціативою варто план. Але я хотів би, щоб моя дівчина діяла без підготовки. Дозволяла собі просту спонтанність. Сьогодні моє серце каже тобі "пробач", — виніс "холостяк" вердикт однієї з героїнь супер-фіналу.

Після цього Даша в сльозах не змогла стримати почуттів у зв'язку з перемогою і довгоочікуваним вибором чоловіка, якого так чекала.

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