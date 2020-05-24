Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова в недалеком прошлом была совсем другим человеком

Несколько дней назад состоялся долгожданный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская, а заключительный выпуск прошел в Барселоне. Победительницей стала главная фаворитка Михайлюка - молодая гимнастка Даша, которая запомнилась поклонникам, как стройная, эксцентричная и необычная девушка с пухлыми губами.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и заметила, что не нравится себе лишь после неудачного фото.

«Я понимала, что нужно принимать и любить себя такой, какая есть. Но я-то знала, что могу быть абсолютно другой – стройной и подтянутой, с красивыми формами и намеком на пресс. А на меня в зеркале смотрел какой-то мишка», - вспоминала Даша ранее в интервью.

Даша Ульянова до похудения / Фото: СТБ

После этого Даша решила, что нужно сбросить лишнее, хоть и понимала, что для возвращения к хорошей форме понадобится минимум три-четыре месяца.

«Скинуть лишнее оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жаренного», - заявила девушка, отметив, что она занималась спортом, хотя какое-то время вес оставался прежним, а спустя пару недель стал уменьшаться.

Даша Ульянова до похудения / Фото: СТБ

Также девушка рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

Отметим, в финале шоу с Даной "холостяк" решил заняться творчеством и порисовать на бокалах для игристого вина. Героиня в эфире много говорила о том, каким видит их совместное будущее и насколько сильно хочет остаться в паре. Но во время церемонии роз выбор Максима Михайлюка стал для Даны настоящим ударом.

"Я помню нашу первую встречу, как волновался я, и как волновалась ты. Помню наши ночи и звезды. Ты радовала меня своей инициативой и вниманием. Я замечал, что ты раскрываешься все больше и больше. Признаюсь, иногда мне казалось, что за всей инициативой стоит план. Но я хотел бы, чтобы моя девушка действовала без подготовки. Позволяла себе простую спонтанность. Сегодня мое сердце говорит тебе "прости", — вынес "холостяк" вердикт одной из героинь супер-финала.

После этого Даша в слезах не смогла сдержать чувств в связи с победой и долгожданным выбором мужчины, которого так ждала.

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