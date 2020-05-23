23-летняя украинская певица Мишаль Андраде, подопечная рэп-исполнителя Потапа, рискнула показать себя в необычном ракурсе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором приняла жаркую позу.

Певица предстала в белом топе, обтянувшем ее "спелые дыньки" и бежевых спортивных штанах. При этом девушка оголила талию, блеснув плоским животиком.

Жгучая брюнетка расположилась на полу, согнув ногу в колене, выгнув спинку и облокотившись на руку. Девушка держала телефон и снимала свое отражение в зеркале. При этом в глаза бросается пикантная деталь - Мишель высунула язык.

"Ой фоточки будут...", - подписала знойное фото звезда.

Ранее мы сообщали, что Мишель удивила мечтательным образом, не забыв при этом похвастаться роскошной фигурой. Избавившись от излишней скромности, Андраде показала себя в белых штанах и пиджаке, который довольно дерзко распахнула, засветив упругие округлости, облаченные в кремовый лифчик - "что ты творишь?" Страсть этого кадра просто зашкаливает.

С минимумом косметики и собранными в пучок волосами, Мишель устремила задумчивый взгляд в сторону.

Кроме того, мы рассказывали, как Андраде зажгла на танцполе, извиваясь на полу, тряся пятой точкой и соблазнительно "играя" волосами.

"О Рииша!! Твои танцы это любовь! 😍❤️ И конечно же под любимую @ciara", - подписала кадры звезда.

"Аааааа какая круууть🔥🔥🔥 с такой Энерджи 👏🏻"; "Класно... Продовжуй так само......Дуже класно"; "Ого! Браво!"; "Капец, ну сек*и же😍🔥", - отреагировали поклонники на танец Мишель.

Напомним, что Мишель Андраде засветила лишнее в кожаном плаще: "Просто космос".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде распахнула кофту и показала «бугорки»: «Как скучаю…».

Также Politeka писала, что влажные дочь Потапа и Мишель Андраде устроили взрослые игры без одежды на камеру: "Огонь".