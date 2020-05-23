Українська травесті-діва Монро показала, як змінилася всього за кілька років

Як повідомляє Politeka.net, вона показала топ своїх найгарячіших образів на своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала у соцмережі добірку архівних фотографій з 2014 року і до теперішнього часу. Так на знімку шестирічної давності Монро позує в автомобілі, на ній джинсова жилетка і прикраси з пір'ям. 2015 рік вона проілюструвала чином української жінки в сорочці-вишиванці і головній хустці.

На знімку 2016 року Монро зробила селфи в яскравому макіяжі і пухнастого топі. У 2017 році травесті-діва красувалася з екстравагантною хвилястою зачіскою і різнобарвному шарфі.

А особливо Монро виділила фото, зроблене в 2019 році. На ньому зірка виглядає помітно схудлою завдяки впалым щоках. "Вилиці, поверніться", - підписала вона.

В 2020 році шоувумен відзначилася ретро-фотосесією в чорно-білому форматі: вона позує біля поручнів у сірому плащі і довгих чорних рукавичках. Варто відзначити, що з 2014 року Монро не надто змінилася, ніби час над нею не владний.

Раніше знаменитість опублікувала фото у короткому рожевій сукні з мереживом, на ноги діва натягнула колготки в сіточку, а чорні лакові босоніжки підкреслили довжину струнких ніжок.

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