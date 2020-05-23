Археологи провели раскопки на месте древнего храма и наткнулись на поражающую находку

Раскопки проходили с разрешения властей и суда в Индии на месте древнего храма Раджанмабхуми в городе Айодхье. Данное место считается родным для индуистского бога Рамы.

В результате ученые нашли много ценных древних артефактов, и остатки святилища, пишет The New Indian Express.

Стоит отметить, что указанная территория считается священной для индуистов, и мусульман. За 2000 тысячи лет здесь было построено и разрушено немало храмов.

Артефакты, которые нашли археологи, считаются очень ценными. Так, был откопан каменный символ божественной силы - Шива-линга.

Также, специалисты раскопали семь колонн, изготовленных из черного камня возрастом более 2000 лет, также несколько сломанных идолов и статуй богов и так далее.

Если анализ в лаборатории подтвердит, что колонны именно такого возраста, то это может означать, что святилище построил Викраамадитья - легендарный индуистский император, которого индусы считают идеальным правителем.

Стоит отметить, что местные власти, вероятно специально скрывали часть археологических находок, ведь шла активная борьба за эту территорию.

В частности, в 1992 году здесь разрушили мечеть, по легенде, построенную основателем империи Моголов еще в XVI веке.

По словам индуистов, до этого на этой земле был возведен храм, посвященный богу Раме.

Напомним, в столице древнего Ликийского союза, городе Патара (Турция) во время раскопок древнего театра специалисты наткнулись на камень с надписью. Последнюю, вероятно, посвятили влиятельному человеку, который пользовался большим авторитетом в городе.

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