Фіналістка популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком висловилася про його вибір

Як передає Politeka.net, Дана Ольховська опублікувала свій коментар на своїй сторінці в Instagram.

Перш за все вона зазначила, що не ображається на Михайлюка за його вибір, але в той же час зробила неоднозначний пост.

"Ти приходиш в ресторан. ⁣⁣Тобі дають меню. ⁣⁣І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня і щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгредієнтами", - написала вона, судячи з усього, порівнюючи другу фіналістку і переможницю Дашу Ульянову з яєчнею.

"Хтось віддає перевагу яєчні. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчні мільйон раз у житті «пробував». ⁣⁣Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, й набридне одне і те ж, але нехай. А ось гурман обов'язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше і саме особливе", - повідомила вона.

Передплатники підтримали Дану, заявивши, що холостяк зробив неправильний вибір.

"Оплески. Як грамотно і розумно відповіла всім", "Розчарована ... Вибрав "яєчню", не дотягнув ... Даночка, Ви для нього занадто глибока, дуже розумна, дуже щира, занадто відверта ... Було дуже приємно бачити Вас, чути, спостерігати. Впевнена, Ви гідні більшого", " Шкода що він вибрав награне губище.", "Не переймайся, він зрозуміє що Даша насправді не та яка йому потрібна", - писали під її постом.

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