Финалистка популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком высказалась о его выборе

Как передает Politeka.net, Дана Ольховская опубликовала свой комментарий на своей страничке в Instagram.

Прежде всего она отметила, что не обижается на Михайлюка за его выбор, но в то же время сделала неоднозначный пост.

"Приходишь ты в ресторан. ⁣⁣Тебе дают меню. ⁣⁣И в нем 2 блюда: простая и понятная яичница и что-то абсолютно новое с незнакомыми тебе ингредиентами", - написала она, судя по всему, сравнивая вторую финалистку и победительницу Дашу Ульянову с яичницей.

"Кто-то предпочитает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни «пробовал». ⁣⁣Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть. А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него - все самое лучшее, самое пикантное и самое особенное", - сообщила она.

Подписчики поддержали Дану, заявив, что холостяк сделал неправильный выбор.

"Аплодисменты. Как грамотно и умно ответила всем", "Разочарована ... Выбрал "яичницу", не дотянул ... Даночка, Вы для него слишком глубокая, слишком умная, слишком искренняя, слишком откровенная ... Было очень приятно видеть Вас, слышать, наблюдать. Уверена, Вы достойны большего", " Жаль что он выбрал наигранное губище.", " Не расстраивайся, он поймёт что Даша на самом деле не та которая ему нужна", - писали под ее постом.

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