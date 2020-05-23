Українська модель, переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота здивувала жіночим шармом в незвичайній фотосесії

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала у вбиральні. Дівчина знімала своє відображення в дзеркалі.

Рудоволоса Анастасія в чорному худі, такого ж кольору класичному піджаку і синіх джинсах розташувалася в розслабленій позі, спираючись на раковину. При цьому Суббота нахилила голову трохи вбік, розкидавши волосся на плечах, опустила млосний погляд і злегка прочинила рот.

Ніжний макіяж зі світло-ліловими тінями та нюдовою помадою бронзового відтінку доповнили романтичний лук моделі.

На іншому фото Анастасія грайливо підморгнула, склавши губи "качечкою".

"Ауу Субота ❣️🦊🔥", - підписала зухвалі знімки зірка.

Шанувальники кинулися обговорювати пост Міс Україна.

"Який погляд 💋😻"; "Яка гарна 🌸"; "яка кішечка", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Суббота підкорила яскравими образами на кадрах, опублікованих нещодавно в Instagram. Модель позувала в декількох сукнях і показувала різні пози. Неможливо не звернути увагу на вражаючих розмірів вирізи на грудях - практично до пупка, а також екстремальну довжину спідниць.

"Сумую за зйомками", - написала Анастасія під фото. Фанати погодилися з кумиром, що теж сумують за її гарячими фотосесіями.

Крім того, ми писали, Анастасія поділилася архівним знімком з відпочинку на тропічному курорті. Дівчина сіла на огорожу, спокусливо вигнувши спинку, піднявши руки і обличчя вгору. При цьому модель розбурхала ідеальним тілом в бікіні.

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