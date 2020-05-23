Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота изумила женским шармом в необычной фотосессии

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в уборной. Девушка снимала свое отражение в зеркале.

Рыжеволосая Анастасия в черном худи, такого же цвета классическом пиджаке и синих джинсах расположилась в расслабленной позе, оперевшись на раковину. При этом Суббота наклонила голову немного вбок, раскидав волосы на плечах, опустила томный взгляд и слегка приоткрыла рот.

Нежный макияж со светло-лиловыми тенями и нудовой помадой бронзового оттенка дополнили романтический лук модели.

На другом фото Анастасия игриво подмигнула, сложив губы "уточкой".

"Ауу Суббота ❣️🦊🔥", - подписала дерзкие снимки звезда.

Поклонники кинулись обсуждать пост Мисс Украина.

"Какой взгляд 💋😻"; "Какая красивая 🌸"; "какая кошечка", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Суббота покорила яркими образами на кадрах, опубликованных недавно в Инстаграм. Модель позировала в нескольких платьях и показывала различные позы. Невозможно не обратить внимание на впечатляющих размеров вырезы на груди - практически до пупка, а также экстремальную длину юбок.

"Скучаю по съемкам", - написала Анастасия под фото. Фанаты согласились с кумиром, что тоже скучают за ее горячими фотосессиями.

Кроме того, мы писали, Анастасия поделилась архивным снимком с отдыха на тропическом курорте. Девушка уселась на ограду, соблазнительно выгнув спинку, подняв руки и лицо вверх. При этом модель взбудоражила идеальным телом в бикини.

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