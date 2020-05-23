"Холостяк" 10 сезону Максим Михайлюк нарешті зробив остаточний вибір
Як передає Politeka.net, вчора, 22 травня, відбувся фінал 10 сезону шоу "Холостяк".
До фіналу проекту дійшли киянка Дана Оханська і уродженка Кривого Рогу Даша Ульянова, якій пілот з США і одягнув на палець заповітне кільце.
Дана Оханська народилася в Києві в родині бухгалтера та водія на ЧАЕС. За освітою дівчина журналіст.
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Отримала диплом магістра в Київському національному університеті ім. Шевченка. На даний момент вона володіє модельним агентством і захоплюється еротичної поезії, що неодноразово демонструвала протягом шоу.
У планах дівчини – розвивати свій бізнес і почати проект, який буде пов'язаний з її захопленням.
А от переможниця шоу, 23-річна Даша Ульянова народилася в Кривому Розі.
Її батько – успішний підприємець, а мама – домогосподарка. Крім того, у неї є брати-близнюки.
Сама ж Дарина має освіту актриси. Диплом отримала в Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського.
Однак поки дівчина не працює за фахом. Вона – тренер зі стретчінгу, оскільки з дитинства займалася художньою гімнастикою. Мріє відкрити власну спортивну студію.
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