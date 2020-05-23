Тепер все стало на свої місця

Стало відомо, чому Меган Маркл не покликала Кейт Міддлтон у якості подружки нареченої

Про це пише таблоїд Express.

Екс-герцоги Сассекські зіграли весілля в 2018 році, але у соціальних мережах продовжують будувати здогади, чому Кейт Міддлтон не була подружкою нареченої Меган Маркл.

Багато стверджували, що з самого першого дня знайомства між дівчатами спалахнув конфлікт. Але на ділі виявилося все ще простіше.

Один з "секретів" розкрила королівський експерт Марлен Кенінг.

«Більшість королівських наречених не беруть у подружки дорослих дам. Було б дивно, якби в цій ролі виступила пані за 30 або заміжня жінка», — пояснила вона звичаї в Букінгемському палаці.

За словами експерта, коли Кейт виходила заміж за Вільяма, її молодша сестра Піппа виступила в ролі подружки нареченої. І вже тоді це порушувало багаторічні традиції, так як тій було майже 30. Але такий «хід конем» дозволив Піппі стати однією з найзавидніших наречених у світі.

А коли шість років потому Піппа йшла під вінець, герцогиня Кембриджська не стала порушувати традиції і була лише гостею на весілля — на роль подружок нареченої покликали інших дівчат.

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон зважилася на зміну іміджу.

Для нового публічного появи герцогиня вибрала червону сукню з квітковим принтом і елегантним білим комірцем від преміального бренду Beulah London вартістю 550 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень).

найцікавіше, що сукня Міддлтон виявилося схожим на вбрання, у якому принцеса Діана постала в листопаді 1986 року під час робочої поїздки в султанат Оман.

В соціальних мережах не могли не підкреслити подібності між герцогинею Кембриджською і нині покійної принцесою Діаною.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

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