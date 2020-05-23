Колишні герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі скромно відсвяткували другу річницю весілля

Про це пише видання People.

Як відомо, 19 травня - був знаковим днем для Меган Маркл і принца Гаррі, оскільки вони відзначали другу річницю свого весілля.

Інсайдери на прикладі минулорічного дня народження Гаррі в коментарі журналістам зізналися, як колишня герцогиня вміє дивувати чоловіка розкішними подарунками.

Вони завжди дарують один одному романтичні подарунки і 2019 рік не був винятком. Тоді Меган відтворила на задньому дворі їх з Гаррі африканські пригоди. За словами джерел, екс-герцогиня захотіла "перенести" Гаррі туди в день народження, тому вона купила намет, спальні мішки, приготувала вечерю і тим самим відтворила африканську Ботсвану, де вони закохалися один в одного.

"Ми розбили табір під зоряним небом. Вона приєдналася до мене на п'ять днів в цій поїздці, що було абсолютно фантастично", - згадував Гаррі в недавньому інтерв'ю.

Що стосується другої річниці весілля, то Меган Маркл зробила чоловікові листівку ручної роботи, написавши в ній про свою любов.

"Вони люблять самі робити традиційні весільні подарунки. Перша річниця весілля була паперової, і Меган написала весільну промову, вставивши її в рамку. А в цьому році вони обидва подарували один одному подарунки з бавовни", - стверджує обізнане джерело з оточення колишніх князів.

Раніше ми вже розповідали, як Меган Маркл заощадила на Гаррі в знаковий день. На другу річницю весілля подружжя вирішили скасувати всі справи і вимкнути телефони, щоб насолодитися товариством одне одного і подарувати традиційні подарунки.

Інсайдери повідомляють, що в цьому році Меган Маркл вирішила "заощадити" на подарунок своєму чоловікові: вона написала сентиментальне привітання для принца Гаррі, присвячене їх вічної любові.

А ось онук королеви Єлизавети II не став скромничати, незважаючи на його скрутне фінансове становище в США. Принц Гаррі підготував Меган величезний букет квітів і дороге кільце.

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