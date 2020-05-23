В зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих український військовослужбовець отримав поранення

Як передає Politeka.net, про це повідомили 23 травня у прес-центрі штабу ООС.

Противник продовжував накривати вогнем позиції захисників України з заборонених Мінськими домовленостями мінометами калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всього збройні формування РФ протягом доби 12 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення, але окупанти отримали жорстку відповідь.

"За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і ще одного поранили", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що терористи "Л/ДНР" активно готуються до бою і перекидають сили на нові ділянки на Донбасі. Вони налаштовані відкрити вогонь по військовослужбовцям ЗСУ.

Раніше колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гиркін зізнався, що особисто віддавав накази про розправу над українцями. За словами окупанта, він особисто убив одну людину. Гиркін додав, що "був змушений" створити військовий трибунал на Донбасі.

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