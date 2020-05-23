В зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов украинский военнослужащий получил ранения

Как передает Politeka.net, об этом сообщили 23 мая в пресс-центре штаба ООС.

Противник продолжал накрывать огнем позиции защитников Украины из запрещенных Минскими договоренностями минометами калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего вооруженные формирования РФ в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, но оккупанты получили жесткий ответ.

"По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили", - говорится в сообщении.

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Известно, что террористы "Л/ДНР" активно готовятся к бою и перебрасывают силы на новые участки на Донбассе. Они настроены открыть огонь по военнослужащим ВСУ.

Раннее єксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко выразил мнение, что конфликт на Донбассе будет довольно продолжительным.

По его словам, попытка урегулировать ситуацию, а потом все бросить, сославшись на неуступчивость другой стороны, не пройдет бесследно. Импровизация в кризисные моменты в желании совместить жесткий конфликт с Москвой и тут же демонстрировать открытость, аукнутся государству.

Напомним, Украина потеряла легендарного комбата, за жизнь его побратимов идет борьба.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла прославленного комбата "Луганск-1", трагические подробности.

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