Правила проїзду в транспорті змінилися, з'явився важливий документ МОЗ: "Працювати поки не будуть..."

Українців будуть по-новому возити в наземному транспорті в умовах адаптивного карантину.

Про це йдеться в новій постанові МОЗ.

Зокрема, перед початком робочого дня водії зобов'язані проходити термометрію і до роботи не допустять тих, у кого є ознаки ГРВІ і температура вище 37,2.

Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає дезінфекції, а біля дверей повинні розмістити антисептик. Массочный режим торкнеться водіїв, кондукторів та пасажирів.

Дистанція між водієм і пасажиром повинна бути мінімум 1 метр або фізичний бар'єр (перегородка), а кількість пасажирів у салоні не повинно перевищувати число сидячих місць.

Зали очікування на автостанціях працювати поки не будуть, а в таких приміщеннях можна перебувати одній людині на 10 квадратних метрів площі залу обслуговування пасажирів. Крім цього, керівництво автостанцій не повинні допускати скупчення черг перед касами заради безпеки клієнтів.

Долару відгукнеться різкий стрибок, попередження НБУ: що буде з курсом валют після вихідних

Національний банк України різко знизив офіційний курс долара і євро

Після стрибка на 18 копійок, долар подешевшав на 1 копійку.

Згідно з даними НБУ, на 25 травня 2020 року офіційний курс, встановлений на рівні 26,75 гривень за долар, тобто на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

При цьому з євро НБУ обійшовся куди жорсткіше. На 25 травня 2020 року встановлено наступний курс - 29,16 гривень за 1 євро. Це на 30 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Різкий стрибок тарифів на комуналку, українцям назвали нові розцінки: "На 62% менше..."

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Повідомляється, що в останньому місяці весни оптова ціна на газ для населення знизилася на 21%, якщо порівнювати з показниками за попередній місяць.

Як повідомили в прес-службі "Нафтогазу", ціна 2,3 грн за кубометр вказана без урахування ПДВ, націнки газопостачальників і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Якщо порівнювати з розцінками за квітень 2020 року, ціна на газ для простих споживачів знизилася на 21%, а якщо з аналогічним періодом в 2019 році - на 62% менше.

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