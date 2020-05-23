Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

Украинцев будут по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина.

Об этом говорится в новом постановлении МОЗ.

В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура, выше 37,2.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Массочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров.

Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест.

Залы ожидания на автостанциях работать пока не будут, а в таких помещениях можно находиться одному человеку на 10 квадратных метров площади зала обслуживания пассажиров.

Также отметить, что МОЗ запрещает руководству автостанци допускать скопления очередей перед кассами, подвергая клиентов опасности из-за китайского вируса.

Доллару аукнется резкий скачок, предупреждение НБУ: что будет с курсом валют после выходных

Национальный банк Украины резко снизил официальный курс доллара и евро

После скачка на 18 копеек доллар стал дешевле на 1 копейку.

Согласно свежему курсу, который был разработант Нацбанком, на 25 мая 2020 года официальный курс установлен на уровне 26,75 гривен за доллар, то есть на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

При этом с евро НБУ обошелся куда жестче. На 25 мая 2020 года установлен следующий курс - 29,16 гривен за 1 евро. Это на 30 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцам назвали новые расценки: "На 62% меньше..."

Украинцы будут платить за использованное голубое топливо по новым расценкам



Сообщается, что в последнем месяце весны оптовая цена на газ для населения снизилась на 21%, если сравнивать с показателями за предыдущий месяц.

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", цена 2,3 грн за кубометр указана без учета ПДВ, наценки газопоставщиков и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Если сравнивать с расценками за апрель 2020 года, то цена на газ для простых потребителей снизилась на 21%, а если с аналогичным периодом в 2019 году - на 62% меньше.

Напомним, "Пустили тузика с молотка": задолжавшие за коммуналку украинцы расплачиваются собаками, Брагар ликует

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку пересчитали: готовьте кошельки.