"Холостяк" 10 сезону Максим Михайлюк нарешті зробив остаточний вибір

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, вчора, 22 травня, відбувся фінал 10 сезону шоу "Холостяк".

За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханська, а заключний випуск пройшов у Барселоні.

З Даною "холостяк" вирішив зайнятися творчістю і помалювати на келихах для ігристого вина. Героїня в ефірі багато говорила про те, яким бачить їх спільне майбутнє і наскільки сильно хоче залишитися в парі. Але під час церемонії троянд вибір Максима Михайлюка став для Дано справжнім ударом.

"Я пам'ятаю нашу першу зустріч, як хвилювався я, і як ти хвилювалася. Пам'ятаю наші ночі і зірки. Ти радувала мене своєю ініціативою і увагою. Я помічав, що ти розкриваєшся все більше і більше. Зізнаюся, мені іноді здавалося, що за всією ініціативою стоїть план. Але я хотів би, щоб моя дівчина діяла без підготовки. Дозволяла собі просту спонтанність. Сьогодні моє серце каже тобі "пробач", — виніс "холостяк" вердикт однієї з героїнь супер-фіналу.

Останнє побачення з Дариною не можна назвати ідеальним, оскільки герої в кінці зустрічі серйозно посварилися, через що дівчина запитала зі сльозами: "Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого".

"Я вступив імпульсивно, тому що ти мені небайдужа. Це початок нашої love story. Я хочу бути з тобою", – з такими словами Максим остаточно подарував кільце Дарині.

"Це було очевидно", "Жах!", "Звичайно це правильно!Вона єдина щира,відкрита і просто класна дівчина", "Я рада вибору, але головне, щоб вони були щасливі", "Холостяк ніякої! Даші потрібен інший чоловік, а не примхливий", "Да вже сто раз написали, що вони не разом. Він начебто зустрічається з моделлю якийсь звуть Поліна", "Висновок один - любов не заслужити, не звести, не зробити, любов потрібно просто знайти", "Дуже рада", - відреагували українці на вердикт "холостяка".

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