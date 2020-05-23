"Холостяк" 10 сезона Максим Михайлюк наконец сделал окончательный выбор

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, вчера, 22 мая, состоялся финал 10 сезона шоу "Холостяк".

За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская, а заключительный выпуск прошел в Барселоне.

С Даной "холостяк" решил заняться творчеством и порисовать на бокалах для игристого вина. Героиня в эфире много говорила о том, каким видит их совместное будущее и насколько сильно хочет остаться в паре. Но во время церемонии роз выбор Максима Михайлюка стал для Даны настоящим ударом.

"Я помню нашу первую встречу, как волновался я, и как волновалась ты. Помню наши ночи и звезды. Ты радовала меня своей инициативой и вниманием. Я замечал, что ты раскрываешься все больше и больше. Признаюсь, иногда мне казалось, что за всей инициативой стоит план. Но я хотел бы, чтобы моя девушка действовала без подготовки. Позволяла себе простую спонтанность. Сегодня мое сердце говорит тебе "прости", — вынес "холостяк" вердикт одной из героинь супер-финала.

Последнее свиданье с Дарьей нельзя назвать идеальным, поскольку герои в конце встречи серьезно поссорились, из-за чего девушка задалась вопросом со слезами: "Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого".

"Я поступил импульсивно, потому что ты мне небезразлична. Это начало нашей love story. Я хочу быть с тобой", – с такими словами Максим окончательно подарил кольцо Дарье.

"Это было очевидно", "Ужас!", "Конечно это правильно!Она единственная искренняя,открытая и просто классная девушка", "Я рада выбору, но главное, чтоб они были счастливы", "Холостяк никакой! Даше нужен другой мужчина, а не капризный", "Да уже сто раз написали, что они не вместе. Он вроде бы встречается с моделью какой то Полина зовут", "Вывод один - любовь не заслужить, не построить, не сделать, любовь нужно просто найти", "Очень рада", - отреагировали украинцы на вердикт "холостяка".

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