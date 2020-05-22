У травні порівняно з попереднім місяцем знизилися ціни на газ
Згідно з даними прес-служби НАК "Нафтогаз України", ціна на природний газ в цьому місяці знизилася до 2,3 грн за кубометр. Це на 21% менше порівняно з квітнем.
Всього з початку року ціна знизилася на 51%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу досягла 62%.
"Світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, в тому числі - на природний газ. За даними аналітиків «Нафтогазу», в травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через грунтовну підготовку до наступного опалювального сезону і теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою - 17,5 млрд. кубометрів", - пояснюється в заяві компанії.
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Раніше ми повідомляли, у стінах Верховної Ради вирішують долю українських боржників за коммунальні послуги. Так, депутати прийняли в першому читанні закон, який дозволить без рішення суду заходити в квартири.
Про це повідомила юрист Ганна Маляр на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що норму несанкціонованого проникнення в житло для відключення комунальних послуг під стенограму вилучили із законопроекту, але вона все ще залишається в тексті на сайті ВР у статусі "проголосований за основу".
"Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди і без санкції суду проникнути в житло для припинення надання комунальних послуг. Верховна Рада сьогодні це прийняла в першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги)", - зазначила юрист.
Нагадаємо, "Пустили тузика з молотка": заборгували за комуналку українці розплачуються собаками, Брагар радіє
Також Politeka писала, що тарифи на комуналку перерахували: готуйте гаманці.